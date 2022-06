Eesah Yasuke fait son retour.

Un peu moins d'un an après la sortie de son premier projet "Cadavre exquis", la rappeuse Eesah Yasuke revient en 2022 avec le single "Mythologie". Dans un clip plutôt sobre dans lequel on ne voit que l'artiste posé devant un bureau avec des feuilles et un stylo a la main, Eesah Yasuke vient chercher, à l'aide ses textes poignants, sa place dans le rap game français.