42 Dugg et Arabian réunis sur "Soon" !

Un beau morceau accompagné d'un clip touchant.

42 Dugg ne va pas laisser la justice l'empêcher de sortir sa musique ! Le rappeur de Detroit a dévoilé le clip de "Soon", sa nouvelle collaboration avec Arabian, avec ce visuel en noir et blanc qui colle parfaitement un piano mélancolique qui sert de terrain d'expression pour le jeune artiste, perdu dans ses pensées, ses relations et ses troubles avec la police fédérale. Arrêté dans le Michigan plus tôt dans le mois, 42 Dugg rassure ses fans en leur disant qu'il sera "bientôt à la maison", et c'est tout ce qu'on lui souhaite !