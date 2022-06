Denzo balance son nouveau son.

Le jeune rappeur de 17 ans, Denzo, a sorti le 20 mai son nouveau single "La rue en V.O". Après deux featurings en 2022 avec AP du 113 sur "Mirador" et avec Cosmos sur "Danse la rue", il est cette fois solo. Avec 115 000 abonnés sur Instagram et 163 000 sur YouTube, le rappeur de Grigny est en pleine ascension et montre bien qu'il veut s'imposer dans le rap français.