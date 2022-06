Maxo Kream parle de Jay-Z et de Dame Dash dans son nouveau son.

Après un album sorti en octobre 2021, intitulé "Weight of the world", le rappeur américain Maxo Kream sort son nouveau single "Jigga Dame" le 18 mai dans lequel il fait référence au style de vie de deux légendes du hip-hop américain, Jay-Z et Damon Dash.