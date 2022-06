Le jeune talent de Gennevilliers revient avec un nouveau clip.

Nouveau morceau pour Moz ! Sûr de lui, bien décidé à se faire un nom parmi les grands noms de la scène rap française, le jeune talent du 92 Moz RTB a dévoilé le clip de son nouveau morceau Sommet, un clip estival qui ne laisse aucun doute sur les ambitions de l'artiste. Après une série de freestyle pour affirmer son identité, les freestyles "#RTB", Moz revient avec une formule plus efficace et mieux maîtrisée sur ce "Sommet", premier single d'une longue série, on l'espère, pour le Gennevillois !