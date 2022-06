Le chanteur Sandór Waïss lâche le deuxième volet de la trilogie "Act"

Ancien producteur d'artiste, il a notamment participé à plus de 60 albums, Sandór Waïss de décider d'écrire une nouvelle page de son histoire en devenant artiste à son tour. Il a donc lancé le 13 avril 2022 une trilogie intitulée "Act", avec un premier épisode "The Eyes" qui a cartonné et est rentré dans plusieurs playlists en France. Il a alors lancé le 18 mai le deuxième épisode intitulé "Kill You" accompagné d'un clip émouvant montrant la vue qui nous échappe.