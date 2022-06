Découvrez le dernier clip de Roro La Meute : "S’lever tôt".

En pleine préparation de sa nouvelle mixtape, Roro La Meute nous régale en 2022 face aux extraits dévoilés !

Après "On vient d’en bas" révélé le mois dernier et comptabilisant plus de 136 000 vues à ce jour, Roro La Meute présente le deuxième extrait intitulé "S’lever tôt".

Produit par Jardins Noirs, nous vous invitions à découvrir ce nouveau single sans plus tarder en attendant l’annonce d’une date de sortie de sa prochaine mixtape !