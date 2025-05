Ne manquez pas le festival EC PERFORMERS à Evry, les 21, 23 et 24 mai 2025 !

Generations communication.

EC PERFORMERS — Festival d’Évry du 21 au 24 mai

Du 21 au 24 mai, la ville d’Évry vibrera au rythme de la créativité avec EC PERFORMERS, le festival qui met à l’honneur les talents émergents et confirmés dans les domaines du spectacle vivant, de la musique, de la danse et du théâtre.

Pendant quatre jours, artistes, étudiants, passionnés et curieux se retrouveront pour partager une programmation éclectique, audacieuse et festive. Concerts, performances, ateliers, expositions et rencontres rythmeront cet événement incontournable porté par l'énergie de la jeunesse et l’ouverture artistique.

Organisé au cœur d’Évry, le festival investit différents lieux emblématiques de la ville pour créer un véritable parcours culturel et participatif. EC PERFORMERS, c’est aussi une invitation à découvrir, expérimenter et célébrer la diversité des expressions artistiques contemporaines.

Rendez-vous du 21 au 24 mai à Évry pour une expérience culturelle vivante, inclusive et enthousiasmante !

Ce qui vous attend pendant le festival :