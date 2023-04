Accompagné de Yamcha, Enda et Max Pain.

Cette semaine, Grice est accompagné de ses trois chroniqueurs Yamcha, Enda et Max pour décrypter les sujets chauds de l’actualité. Ensemble, ils évoquent les jeunes en scooter renversés par un camion de police, les rodéos sauvages filmés en centre commercial et de plusieurs sujets divers et variés.