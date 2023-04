Accompagné de Yamcha et Max, Grice décrypte l'actualité.

Cette semaine, Grice est accompagné de ses deux chroniqueurs Yamcha et Max pour décrypter les sujets chauds de l’actualité. Ensemble, ils évoquent les accusations de racisme contre Christophe Galtier, le divorce d'Achraf Hakimi et la bagarre entre les ex d'Hakimi.