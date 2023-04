L'ancien animateur de Generations se livre comme jamais il ne l'a fait.

"Only Fame" c'est l'entretien de ceux qui passent de l'ombre à la lumière ! Une interview confession sincère et profonde présentée par Ornella. Aujourd'hui, elle reçoit Bob Djani. L'ancien journaliste et animateur de Generations est un pionnier dans le partage de la culture hip-hop. Il est aussi à l'origine des DVD "Menace sur la planète rap". Mais aujourd'hui, c'est l'homme qui se confie.