Tous les dimanches soirs, Lamal vous attend dans L'Octogone sur Generations.

Dans ce nouvel épisode, Lamal reçoit Landy. Originaire de Saint-Denis, le rappeur a su se faire un nom dans le paysage rap français grâce à ses textes introspectifs et ses productions musicales soignées. Au cours de cette interview, Lamal et Landy reviendrons sur son parcours artistique, ses influences musicales, son processus de création, mais aussi sur son engagement social et politique. Landy nous parlera également de son dernier projet ainsi que ceux à venir.