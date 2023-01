Rythme & Jayci : Whitney Houston mis à l'honneur dans un biopic

À l'occasion de la sortie de "I Wanna Dance With Somebody", Jayci vous présente son morceau préféré de Whitney Houston.

Tous les mercredis à 11h20, Jayci vous fait découvrir ou redécouvrir les pépites du R&B. C’est "Rythme & Jayci", ta chronique R&B préférée.

Cette semaine dans "Rythme & Jayci", Jayci vous parle de la plus grande chanteuse de tous les temps derrière Aretha Franklin selon le magazine Rolling Stones : Whitney Houston. Le 21 décembre dernier, son biopic "I Wanna Dance With Somebody" a fait son entrée dans les salles obscures. Un film qui s’accompagne d’une bande originale de 35 morceaux classiques et inédits, avec la présence d’artistes comme Oxlade, Lucky Daye ou bien Jermaine Jackson.

L’occasion de (re)découvrir l’incroyable carrière de la chanteuse. Aujourd’hui, Jayci vous présente son morceau préféré, extrait de son quatrième album : "My Love is Your Love" sorti en 1998. Il s’agit d’"Heartbreak Hotel", un classique écrit par Jerry Duplessis et Wyclef Jean.