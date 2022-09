Nas et le Wu-Tang Clan nous invitent dans les coulisses de leur tournée commune

Il s'agit du N.Y. State of Mind Tour.

Nas et le Wu-Tang Clan viennent de mettre en ligne un mini-documentaire nous emmenant dans les coulisses de leur tournée New York State of Mind. Le film de huit minutes montre tous les rappeurs qui reviennent notamment sur leur inspiration, sur leurs sentiments à propos de cette grosse tournée et sur les chemins qui les ont menés au sommet du hip-hop. Busta Rhymes, qui est l'invité spécial de la tournée, fait également une apparition dans le film.