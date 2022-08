Un remix génial.

Aucun des dex artistes n'a parlé de ce morceau, n'a teasé une collaboration ou a posté une photo en studio. Et pour cause, le remix qui agite le Web entre Leto et Macklemore est l'oeuvre de Taylorinho qui a mixé la prod de "Can’t Hold Us", le tube de Macklemore et une a capella du morceau "17%" de Leto. Et les deux étaient faits pour s'entendre...