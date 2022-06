LMS présente son projet "Echantillon" !

Découvrez le nouveau projet de LMS baptisé "Echantillon" !

Lorsqu’il commence sa carrière avec ses freestyle #213, LMS est encore inconnu du grand public. Après plus de deux ans de dur labeur, il aligne les centaines de millier de vues sur YouTube, et surtout il finit sa série de singles avec un featuring exceptionnel réalisé avec le rappeur Elams. Elams est une figure du rap marseillais. LMS se fait remarquer à ses débuts avec le titre « Centaine 2 billet » puis il continue doucement sur sa lancée. Le rappeur vient de dévoiler son premier EP « Echantillon ». Dans cet ouvrage, on trouve autant de titre inédits que de titres déjà dévoilés par le rappeur. L’artiste du 93 vient de dévoiler sa carte de visite pleine d’ambition.