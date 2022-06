Un single très estival.

Boyya aborde l'été avec son single "Bah ouais" en featuring avec Alrima et T2R. Et d'été il en est question dans ce titre coloré et ensoleillé dans lequel les trois artistes se remémorent leurs vies de quartier avec les anecdotes qui vont avec. Il y a de la colère et parfois de la tristesse mais surtout de la joie et du bonheur.