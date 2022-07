Underground Explorer avec DJ Fab (10/07/2022)

Retrouve les sons qui ont marqué l'histoire du Hip Hop, les nouveautés en exclu ainsi que des interviews et des freestyles des invités.

Émission existant depuis 1999, le nom est tiré des mixtapes de Dj Fab.

Fab est le protagoniste de l’émission démarrant en 1999/2000 sur la fréquence de Générations.

Fab fut épaulé par son co-équipier de toujours à l’époque Dr Awer (Rip) et bien plus tard qui rejoint le duo… Dj KOZI (Rip), émission basée et axée sur la culture Hip Hop en général Djing,Mc’s,Danse,Graff,Beatmaking,événementiel, Interview et mix !

Aujourd’hui émission toujours active sur la bande fm,ça fait 20ans,émission conçue pour durer défendant toute la scène inderground Hip Hop,old skool mais aussi funk et soul music et house.

Depuis 5 ans, Fab s’est allié de la compagnie de PHONK Sycke (Beatmaker et DJ et Beatboxer) pour continuer à perdurer dans le temps.

A eux deux l’émission U.E est la seule plateforme radio sur la capitale à représenter et à nourrir les vraies valeurs de la culture Hip Hop dans tout son sens.