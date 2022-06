L'Octogone : Lamal reçoit Alonzo

Lamal vous attend dans l'Octogone tous les dimanches entre 20 heures et 21 heures sur Generations !

La force d'Alonzo, c'est sa persévérance. C'est ce qui lui permet de durer sur le long terme et d'être toujours au sommet alors qu'il a déjà 20 ans de carrière. S'adaptant à chaque mode sans jamais se trahir, il a su traverser les modes et se maintenir au plus haut niveau, ce qui lui permet, notamment, de travailler facilement avec la jeune génération. Et, aujourd'hui, alors qu'il est de nouveau numéro un avec le titre "Tout va bien" en feat avec Naps et Ninho, le Capo Dei Capi est venu se confier à Lamal El Pistolero dans un nouveau numéro de L'Octogone pour parler de son album "Quartiers Nord".