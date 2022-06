Urban Toys : Les figurines Frenchy’s x Ärsenik !

La série en édition limitée « Légendes » met à l’honneur 13 albums de la musique urbaine française...

Connaissez-vous Urban Toys ? Cette maison française qui confectionne des figurines, jeux et jouets design est basée en Ile de France ! Cette première marque française de figurines de la culture urbaine et de la pop culture made in France présente aujourd’hui les figurines de deux légendes du rap français à savoir Lino et Calbo, membre d’Ärsenik !

FRENCHY’S LÉGENDES

La série en édition limitée « Légendes » met à l’honneur 13 albums de la musique urbaine française.

Ces albums sont reconnus comme iconiques pour leur apport à la musique, leur nombre de classiques, leur avant-gardisme, leur réalisation, leur musicalité, leurs textes ou encore l’emblème qu’ils sont d’une époque, d’une société ou d’une génération.

Livrée dans leur boîte acrylique représentant la pochette de l’album, ces figurines mettent à l’honneur les artistes et albums qui ont marqué à tout jamais l’histoire de la culture urbaine française.

Pour leurs premières figurines, les Frenchy’s s’attaquent au classique "Quelques gouttes suffisent". Avec cet album, Ärsenik a marqué à jamais le rap français. Frenchy’s, au travers de sa série “Légendes”, rend hommage à ces pionniers du rap français en remettant à l’honneur leur talent.

Édition limitée à 500 exemplaires uniquement. Tous les exemplaires sont numérotés et les 10 premiers exemplaires sont signés par Ärsenik. Design et conception réalisée par les artistes dans leur atelier en France, entièrement produite et peinte à la main.

Plus d'informations sur leur site internet !