Gunna et Offset : un album commun est bien en préparation

Gunna a confirmé qu'un album commun avec Offset était actuellement en préparation.

Depuis le fameux clash entre Jeezy et Gucci Mane, jamais la scène rap d'Atlanta n'aura été aussi bordélique et divisée. Tout ça est dû aux retombées du procès YSL, avec un Gunna accusé d'avoir balancé ses potes pour s'en sortir, puis un Young Thug qui se retrouve dans la merde à cause d'audios dans lesquels il insulte toute la scène rap. Dans ce contexte très chaotique, une bonne nouvelle pourrait venir éclaircir le ciel d'ATL : l'annonce d'un album commun entre Gunna et Offset, confirmée par Gunna lui-même.

C'est lors d'un live Apple Music spécialement consacré à Gunna que l'annonce officielle a été faite par l'artiste. Lors d'une séance de questions/réponses qui a suivi le show, il a pris le temps de saluer le travail d'Offset en affirmant qu'ils bossaient toujours bien ensemble.

Quand on bosse ensemble, c'est naturel, on ne force pas les choses. On se marre, on passe de bons moments. Il vient avec des instrus, ou je viens avec des instrus. Puis Turbo se pointe, et on bosse tous ensemble. Et je pense qu'on se motive mutuellement quand on est tous les deux en studio. C'est pour ça que la musique sonne comme elle sonne. On se tire vers le haut.

Juste après, les journalistes lui demandent si un projet commun est prévu entre les deux artistes, un album, une mixtape. Et Gunna répond directement : "Evidemment". Voilà donc une bonne nouvelle pour le rap d'Atlanta, car même si les deux artistes ne semblent pas au meilleur de leur forme en ce moment, leurs feats ont toujours été excellents. On pense notamment à "Prada dem", "Style Rare" ou encore "Different Species" sorti récemment. Seul petit point noir dans toute cette histoire : pas de date de sortie pour le moment, mais plusieurs médias américains affirment que ça pourrait être pour bientôt.