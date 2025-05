Zamdane réalise un très bon démarrage pour "Rahma"

Le nouvel album de Zamdane était visiblement attendu par ses fans !

Zamdane est un peu un artiste inclassable dans le paysage actuel du rap français. Ce n'est pas vraiment un nouveau, puisqu'il était déjà là en 2017, lorsqu'il découpait sur l'instru de "TJPC". Mais ce n'est pas non plus un ancien ou un taulier, il manque encore de reconnaissance et de classiques pour ça. Par contre, il reste un artiste très solide, avec une DA qui semble désormais bien réfléchie et cohérente, et un troisième album studio, "Rahma", qui vient de sortir. Un projet qui était visiblement attendu par ses fans.

Car le rappeur a réalisé un très joli démarrage avec son nouveau projet, bien meilleur que ses précédents. Avec "Couleur de ma peine" en 2022, il faisait environ 5 000 ventes en première semaine. Avec "Solsad", en 2024, Zamdane allait chercher les 6 700 ventes en première semaine. Cette fois, il a explosé ses records, puisque 3 jours après la sortie de l'album, on était déjà à 10 784 exemplaires écoulés. Des chiffres mid-week impressionnants, d'autant que plus de 80% des ventes sont des ventes physiques.

Un disque qui était disponible en plusieurs versions, et on imagine que ça a incité certains fans à acheter toutes celles qui étaient disponibles, ce qui est bien vu de la part du rappeur et de ses équipes. Mais il faut dire aussi que l'album est très qualitatif, avec des titres marquants, des morceaux très émouvants, et aussi des feats avec la crème du rap FR actuel : La Fève, PLK, ou encore SCH.

Bref, félicitations à Zamdane et on lui souhaite le meilleur pour la suite !