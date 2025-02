Booba : une troisième date à Paris La Défense Arena officialisée

La mise en vente des billets aura lieu dès le mardi 25 février, on vous dit tout.

Booba a beau être taquin, chercher la bagarre avec tout le monde parce qu'il s'ennuie, et parfois être carrément insupportable, ça reste le plus grand rappeur de l'histoire de France. En termes de chiffres, de longévité, personne ne peut rivaliser avec le phénomène, et il l'a encore prouvé ces derniers jours avec la vente de ses places de concert. Après avoir annoncé une première date à Paris la Défense Arena, remplie en 5 minutes, il a finalement programmé une deuxième date, remplie, elle, en seulement 3 minutes. Et aujourd'hui, on apprend qu'une troisième date vient d'être ajoutée.

Notre mémoire n'est pas infaillible, mais aussi loin qu'on se souvienne, on n'a jamais vu ça dans l'histoire du rap français : 3 dates programmées coup sur coup dans la plus grande salle de France (hors stades), ce qui nous fait au final 120 000 tickets à écouler en l'espace d'une dizaine de jours. Il ne faudra évidemment pas tant de tant que ça à Booba, pour qui quelques minutes devraient suffire, lui qui a vendu les 80 000 premières places en moins de 10 minutes.

Cette troisième date à La Défense Arena aura donc lieu le 12 octobre 2025, après celles du 10 et du 11. Les places seront mises en vente à partir de mardi à 12h, on vous conseille évidemment d'être vifs au vu de la rapidité à laquelle partent les tickets. Quant à ceux qui ont déjà leurs places pour les deux dates précédentes, essayez de vous calmer un peu pour laisser ceux qui n'ont pas encore leur billet avoir une chance de voir Booba en concert, à domicile, puisque La Défense Arena est située dans le 92.

En tout cas, on comprend mieux pourquoi il s'est permis d'allumer Ninho sur ses Stades de France !