A2H de retour en mode lover avec son EP "Porn Winter"

Le rappeur a su se diversifier avec le temps, et il est de retour avec un tout nouveau projet à découvrir.

Alors qu'on est actuellement en 2025, de moins en moins de rappeurs français peuvent se vanter d'avoir commencé à kicker dans les années 90 ou 2000. Les anciennes générations ont vraiment été remplacées, et à part Rim'K et Booba, il ne reste plus beaucoup de "OG" dans le game. A2H n'est peut-être pas un OG du rap français, mais c'est un vrai ancien, qui a kické dans les années 2000, avant de sortir des projets dès 2010, et d'explorer un tas d'univers musicaux variés, ce qui fait qu'il n'est jamais has been. Le rappeur de Melun est d'ailleurs de retour avec un nouveau projet, "Porn Winter".

Un projet qui se situe entre la mixtape et l'EP, qui est assez court puisqu'il contient 7 titres. Au niveau musical, on a quelque chose de plutôt cohérent, avec pas mal de morceaux un peu planants et vaporeux, sur lesquelles on trouve des flows et des mixs très modernes, on sent d'ailleurs toute l'influence de la nouvelle scène US dans la musique de A2H. Toujours plutôt orienté RnB, on a donc une tape qui parle pas mal d'amour, ou plutôt de sexe (mais est-ce bien différent?), avec quelques titres un peu plus "jazzy" comme "Elle qui commande".

Un projet assez intéressant, sur lequel on retrouve le rappeur DAU, mais aussi la chanteuse Izaya. A la prod, ce sont Nello et Pinkman (La Fève, PLK, Green Montana) qui se chargent des instrus, ce qui fait qu'on a de très belles prods faites par des vrais pros. On aurait adoré des titres beaucoup plus rap, comme A2H en est capable, mais ça aurait plutôt mal collé avec l'ambiance du projet, qui est musicalement très cohérent. On vous invite à découvrir tout ça !