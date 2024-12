50 Cent fera un concert exceptionnel en France !

Rendez-vous le 13 juillet 2025 à Paris la Défense Arena !

50 Cent prépare des grosses surprises pour 2025 !

C'est la bombe de cette fin d'année ! Si on parlait de 50 Cent dernièrement, c'est surtout pour ses projets au cinéma, avec un film dont un morceau de Kaaris a été mis en avant, et ses documentaires sur Diddy ou encore Luigi Mangione. Mais il ne faut pas oublier que Fifty est avant tout un rappeur, et que la musique, c'est le plus important !

Et aujourd'hui, une grosse news vient de tomber : le grand ami d'Eminem sera de passage en France pour un concert exceptionnel le 13 juillet prochain à Paris La Défense Arena !

Fifty en concert en France ? C'est officiel !

Mais ce n'est pas tout : Mary J. Blige sera également de la partie pour un show qui s'annonce déjà mémorable. En plus, d'autres surprises sont prévues, et peut-être que d'autres guests feront une apparition (coucou Eminem).

Les billets seront mis en vente à partir du mardi 24 décembre. Alors préparez-vous, car les places vont s'arracher très vite !

Ne manquez pas cette opportunité unique de voir deux légendes (ou plus) du hip/hop sur la même scène, pour une soirée qui restera gravée dans les mémoires.