Kendrick Lamar : déjà de nouvelles sorties programmées ??

Kendrick Lamar est redevenu très productif et il préparerait la sortie d'une version deluxe de son album" GNX".

A force de nous faire attendre des années entre chaque album, Kendrick Lamar avait fini par passer pour un artiste un peu "autiste", qui s'isole des années pour faire ses morceaux. Cette description n'est pas complètement fausse, mais c'est surtout un gars qui kiffe la vie et ne veut pas forcer l'inspiration : ça vient quand ça vient, et il en profite pour faire des albums. Des albums qui font souvent beaucoup de bruit, comme "GNX", sorti la semaine dernière et dans lequel il revient sur les dossiers brûlants de l'actu rap US. Un projet qui cartonne tellement que le rappeur serait déjà en train de bosser sur une version "deluxe" !

Bientôt la réédition pour "GNX"?

C'est l'information qui a en tout cas été lâchée par Lefty Gunplay lors d'un entretien pour le podcast de Bootleg Kev. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Lefty Gunplay est un rappeur, connu justement pour avoir travaillé avec Kendrick Lamar sur le morceau "tv off" présent sur le tout nouvel album du rappeur, "GNX". On peut donc imaginer qu'ils sont assez proches et que ses informations sont plutôt fiables. Quand l'intervieweur lui a demandé si ils avaient encore des morceaux en réserve avec Kendrick, Lefty a répondu :

Il a ce qu'il faut. On a fait deux, trois morceaux. Il a ce qu'il faut en stock. Il m'a dit qu'on allait bosser ensemble à nouveau. Je sais qu'il a une version deluxe qui va sortir. Il est très secrert.

Lefty Gunplay explique aussi qu'on lui a demandé de signé une clause de confidentialité avant de travailler avec Kendrick, ce qui l'a empêché de le dire à tous ses potes. Il affirme aussi que tout le monde pensait qu'il mentait et que K.Dot lui aurait dit qu'il était "la pièce qui manquait au rap West Coast". Attendez-vous donc à entendre parler de Lefty Gunplay dans les années à venir !