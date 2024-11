Gazo regrette un feat avec un rappeur américain : "Il est éteint"

L'artiste ne mâche pas ses mots sur un des rappeurs US qui avait marqué les esprits.

Gazo parle de ses feats avec les rappeurs US

Entre Gazo et les rappeurs US, ce n’est plus forcément l’amour fou. Si le rappeur français a récemment fait parler de lui avec une embrouille impliquant Offset, cette histoire semble désormais réglée. Leur feat sortira le 29 novembre prochain dans le cadre du nouvel album de Gazo, intitulé "Apocalypse".

Mais lors de la promo de ce projet ambitieux, le rappeur de 30 ans s’est exprimé sur un autre artiste américain, et le ton était beaucoup moins bienveillant.

Bobby Shmurda dans le viseur

Lors d’une interview pour CKO, Gazo est revenu sur ses collaborations avec les rappeurs américains, et notamment sur sa rencontre avec Bobby Shmurda. Ses propos ont été particulièrement incisifs :

"J’aime beaucoup les rappeurs US, mais après je suis conscient que certains ne sont plus ce qu’ils étaient (…) Même moi quand je l’ai vu, c’est pour le délire. C’était plus, bon délire. Ça me fait plaisir de le voir, mais il est éteint (…) J’étais déjà dans ce mode, vas-y c’est pour le délire."

Pour Gazo, ce feat avec Bobby Shmurda n’avait visiblement pas de grandes ambitions artistiques et s’inscrivait davantage dans une logique d’amusement.

La déclaration de Gazo fait écho à une certaine frustration face à des collaborations qui ne répondent pas toujours aux attentes. Si les rappeurs US continuent d’être une source d’inspiration pour de nombreux artistes, l'interprète de "PROBATION" ne cache pas qu’il est parfois déçu par ceux qu’il considère comme ayant perdu leur éclat :

"Un feat pour le délire, avec un rappeur éteint."

Une phrase choc qui en dit long sur son ressenti.