Diddy : Une nouvelle plainte pour une agression sexuelle sur un mineur de 10 ans !

Les plaintes s'accumulent pour Sean Combs...

Des plaintes toujours plus glaçantes !

Plus les jours passent, plus les plaintes s'accumulent pour Sean Combs. Dernièrement, une plainte avait été déposé par une mineure de 13 au moment des faits après la soirée des MTV Music Awards en 2000. Tony Buzbee, avocat, affirme représenter près de 150 victimes du producteur. Et ce lundi 28 octobre, deux nouvelles plaintes ont été déposés. Les victimes étaient tout deux mineurs lors des événements.

Une agression sexuelle sur un mineur de 10 ans

Le premier était un enfant de 10 ans en 2005, selon le média américain Variety. Selon les déclarations du plaignant, le rappeur et le jeune homme se serait retrouvé dans un hôtel à New-York. Diddy aurait alors offert un soda probablement drogué à ce dernier. Très vite, la victime présumée aurait été poussé au sol afin de faire une fellation avant de perdre connaissance. L'enfant aurait été menacé par Sean Combs à son réveil où ce dernier aurait assuré qu'il lui "ferait du mal" s'il venait à parler.

🚨 ALERTE !



Le rappeur DIDDY est accusé d’avoir agressé sexuellement un garçon de 10 ANS 🤮



Il a exposé son pen*s et lui a dit de "l’embrasser".



Après avoir refusé, Diddy l’a forcé à pratiquer le sexe oral, le garçon a perdu connaissance peu de temps après. pic.twitter.com/yw58Y7cR21 — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) October 28, 2024

Un autre homme affirme avoir été agressé sexuellement par Diddy et son garde du corps alors que la victime présumée était âgée de 17 ans. Ce dernier passait une audition pour l'émission "Making The Band" où Diddy tentait de former des talents et des groupes de musiques. Le jeune homme aurait été contraint de faire une fellation, qui relevait d'un "test" sur la motivation du candidat.

Actuellement, Sean Combs est incarcéré à Brooklyn et attend son procès pénal pour traffic sexuel qui aurai lieu le 5 mai 2025.