Booba tease un retour... en attaquant Damso !

Winter is coming...

Booba veut remettre de l'ordre dans le rap game !

On va bien manger dans ce mois de novembre ! Plusieurs projets sont annoncés entre Dinos, SCH et maintenant Damso, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un aussi beau casting sur un mois.

Mais on le sait, entre Booba et Damso, c’est plus vraiment l’amour depuis que Dem’s a quitté le 92.i. Le Duc kiffe balancer des piques, mais Damso a toujours préféré le silence face aux provocations. Et là, B2O a trouvé la parfaite occasion pour réattaquer : l’annonce du prochain projet de Damso.

Mardi 29 octobre, Damso balance une session d’écoute exclusive pour son projet "J’ai Menti", prévu pour novembre. La nouvelle fait vite boum : en 30 minutes, toutes les places sont déjà réservées ! Et Booba n’a pas pu résister : il s’est jeté dans la brèche en lâchant des stories mystérieuses sur Insta, histoire de bien mettre la pression et de teaser du lourd.

"Je dois abattre"

La première story envoie un tacle direct : "mauvais timing", suivi de l’iconique "Winter Is Coming". Traduction ? Damso est prévenu que quelque chose de froid, très froid, arrive pour lui. Dans la story suivante, le rappeur de "Friday" se lâche encore plus : "Je vais abattre car je dois abattre avant d’être abattu. Pardonnez-moi." Une phrase qui résonne comme une menace claire et qui laisse ses fans en ébullition.

Alors, à quoi on doit s’attendre ? Nouveau son ? Nouveau projet ? Peut-être même un nouvel album ? Pour le moment, le mystère reste entier, mais le retour du Duc s’annonce solide, et il pourrait bien relancer une guerre de clashs qui pourrait enflammer le rap game.

Les fans sont prêts, et Booba les met en garde… Winter Is Coming.