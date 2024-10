Soprano de retour en mode kickeur sur son album

Sopra a commencé à teaser son prochain projet, avec beaucoup de rap à l'intérieur.

Des tonnes de projets en route

Soprano a pu essuyer pas mal de critiques, provenant notamment du milieu du rap, depuis le début de sa carrière. On lui reprochait notamment à une époque son côté trop plaintif, trop "pleureur", puis, des années plus tard, on lui reprochait exactement l'inverse sur "En feu". Heureusement, le Marseillais n'a jamais écouté toutes ces critiques inutiles et s'est contenté de faire pleuvoir les disques d'or et de marqué l'histoire, d'abord avec les Psy 4 de la Rime, et ensuite en solo. Maintenant qu'il n'a plus rien à prouver, le rappeur ne cherche qu'à finir sa carrière en beauté. Il a d'ailleurs déjà dévoilé sa feuille de route pour les prochaines années, avec un passage obligatoire : un album contenant, beaucoup, beaucoup de rap.

Un projet de kickeur en route

Car les fans de rap attendent évidemment un retour aux sources de la part de Soprano, qui a participé à faire exploser cette musique dans toute la France avec les Psy 4 de la Rime. Un groupe qui pourrait d'ailleurs bientôt être de retour si on en croit la feuille de route de Sopra. En attendant ce retour, l'artiste est déjà en train de nous teaser son prochain album sur Instagram, un projet qui s'appellera visiblement "Émancipation part II", toujours selon sa feuille de route.

"Y a des gens ils voulaient du rap ? La moitié de l'album c'est ça", déclare Soprano avant de dévoiler un extrait du projet sur lequel on entend rapper l'excellent Limsa d'Aulnay. Puis il enchaîne sur un deuxième extrait, qui s'appellera visiblement "Gamberge d'ancien". Il dévoile ensuite un troisième extrait un peu plus club, qui sera apparemment en featuring avec Vincenzo, autre membre des Psy 4 et frérot de longue date.

Un retour de Soprano en kickeur dans le rap game, voilà qui fait plaisir, même si on imagine que l'autre moitié de l'album sera beaucoup plus "ouverte" et grand public. Mais il faut dire aussi que Sopra n'était jamais vraiment parti, lui qui a d'ailleurs récemment fait forte impression dans "13'Organisé 2", ou encore dans "C24".