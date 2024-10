SCH de retour avec "Stigmates" en Octobre

Comme on pouvait s'en douter, le S a pas mal de choses à dire en cette fin d'année 2024.

SCH toujours endeuillé

Alors que le rap en France existe depuis plus de 40 ans, on a vu défiler un paquet d'artistes et parmi eux, SCH fait probablement partie des tous meilleurs en termes de storytelling, avec ces histoires incroyables racontées en son ou en clip. Mais voilà, parfois la réalité rattrape et dépasse la fiction, comme lors de cette triste fin de mois d'août, lorsqu'une fusillade a éclaté à la sortie d'un de ses showcases. Ses amis qui circulaient dans sa voiture ont été pris pour cible, faisant un mort et un blessé grave, pour des raisons pour l'instant inconnues du public. Forcément, on imagine que le S doit avoir une certaine rage ainsi qu'une certaine tristesse et des choses à extérioriser : il vient d'ailleurs de confirmer son retour pour la fin du mois.

Le S sur le point de sortir un classique ?

Dans le rap plus qu'ailleurs, les tragédies de la vie viennent souvent nourrir des textes qui peuvent ensuite devenir des classiques. On pense notamment à des titres comme "Aux absents" de la Fonky Family. On imagine que le S doit avoir envie d'en découdre depuis les événements de cet été, et son dernier post Instagram nous confirme qu'il a envie de livrer ce qu'il a sur le coeur. "J'pourrais écrire un livre sur ma vie, j'ai à peine 30 berges", peut-on lire sur la légende de son dernier post Instagram, suivi d'une date : celle du 30 octobre 2024.

SCH est particulièrement doué pour ce genre de morceaux sombres, introspectifs, dans lesquels il parle du fait qu'il a été bien cabossé par la vie comme dans "Interlude", "Cervelle", et plein d'autres encore. Sur la deuxième image du post Instagram, on peut voir une partition de musique avec en titre le mot "Stigmates", ce qui pourrait donc être le titre du morceau ou du projet à venir ce 30 octobre. Sur la première photo, on voit d'ailleurs de sacrées balafres sur SCH, l'oeil noir, en débardeur devant une bouteille de cognac quasiment vide. RDV le 30 pour la réponse !