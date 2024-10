LEFA arrête officiellement le rap !

Une info qui ne va pas faire plaisir aux auditeurs de rap français. L'ancien membre de la Sexion d'Assaut est resté très silencieux depuis sa dernière publication sur les réseaux sociaux en octobre 2022. Ce jour-là, l'artiste avait annoncé annuler son Zénith de Paris le 1 décembre de cette même année, pour prendre soin de sa famille et mettre entre parenthèse sa carrière musicale.

"Même si la musique occupe une grande place dans ma vie, elle reste avant tout une passion, et certaines choses, comme la santé et la famille, sont plus importantes et doivent passer en priorité."