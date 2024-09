Niro annonce une pause, va-t-il vraiment arrêter la musique ?

"C'est plus fort que moi"

Le rappeur français Niro, de son vrai nom Nourredine Bahri, fait l'objet de rumeurs concernant un possible arrêt de sa carrière. L'artiste s'est exprimé récemment sur le sujet.

Niro a débuté sa carrière en 2012 avec la sortie de sa première mixtape "Paraplégique". Ce projet marquait le début d'une trilogie qui se poursuivrait avec "Rééducation" et "Miraculé". Ces trois projets ont permis à l'artiste de se faire un nom dans le paysage du rap français. Toujours avec son style assumé.

Depuis, le rappeur a continué à enrichir sa discographie avec plusieurs albums, dont "Si je me souviens", sorti en 2015. Récemment, Niro s'est prêté au jeu des questions-réponses avec ses fans sur Instagram.

🗣️ NIRO annonce prendre une pause !



« 𝘑𝘦 𝘷𝘢𝘪𝘴 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘢𝘳𝘢𝘪̂𝘵𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘲𝘶𝘦𝘴 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘴, 𝘱𝘳𝘦𝘯𝘦𝘻 𝘴𝘰𝘪𝘯 𝘥𝘦 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘭𝘢 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘭𝘭𝘦 » pic.twitter.com/JsNnmehpYZ — Midi/Minuit (@midiminuit__) September 27, 2024

Lorsqu'on lui a demandé s'il envisageait d'arrêter la musique, sa réponse a été franche et réfléchie : "J'y ai beaucoup pensé, mais c'est plus fort que moi. Je ne sais rien faire d'autre. J’espère arrêter un jour et me concentrer sur la seule chose qui en vaut vraiment la peine : ma foi. C’est la seule chose qui peut me faire arrêter la musique."

Le rappeur a aussi souligné l'importance de l'évolution dans sa musique : "Refuser d'évoluer, quand la musique est son métier, serait suicidaire."