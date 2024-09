Super Bowl : Drake refuse plusieurs invitations pour la mi-temps

Le Super Bowl 2025 fait déjà couler beaucoup d'encre...

Le Super Bowl 2025 fait déjà couler beaucoup d'encre dans le monde du rap ! L'annonce de Kendrick Lamar comme tête d'affiche du spectacle de mi-temps du Super Bowl 2025 à la Nouvelle-Orléans a déclenché une bombe dans le rap US. Cette décision, loin de faire l'unanimité, a ravivé le clash Kendrick-Drake.

De nombreuses voix se sont élevées pour critiquer ce choix, estimant que Lil Wayne, natif de la Nouvelle-Orléans, aurait été un candidat plus légitime pour représenter sa ville lors de cet événement majeur. Parmi les critiques, on retrouve Nicki Minaj, qui n'a pas hésité à s'en prendre directement à Jay-Z, l'accusant d'avoir écarté Lil Wayne par "haine" envers elle et Drake. Lil Wayne lui-même a exprimé sa déception dans une vidéo partagée sur Instagram, avouant que cette décision l'avait profondément affecté.

Concernant Drake, il aurait refusé à plusieurs reprises l'opportunité de se produire lors du spectacle de mi-temps du Super Bowl. Le rappeur canadien aurait décliné l'invitation au moins deux fois : une première fois en 2020 pour le Super Bowl à Miami, puis l'année suivante à Tampa.

Le choix de Kendrick Lamar, rival de Drake, pour le Super Bowl 2025 a été interprété par certains comme un affront envers ce dernier. Le soutien affiché par Drake envers Lil Wayne dans ce contexte ajoute une couche supplémentaire de complexité à cette affaire… en partageant d'anciennes photos de Lil Wayne sur son compte Instagram, Drake semble prendre position dans ce débat.