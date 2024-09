Eminem : sa prestation phénoménale au MTV's VMA !

Un petit clin d'oeil à sa prestation lors de l'édition 2000 de l'événement.

Retour aux années 2000

L'année 2024 a été riche pour le rappeur originaire de Détroit. Son dernier album "The Death of Slim Shady", a été un véritable succès commercial et a longtemps flirté avec le top album sur ces dernières semaines notamment grâce à son single "Houdini". Alors qu'il était invité à performer aux fameux MTV Vidéo Music Awards durant l'ouverture, Slim Shady a répondu présent, et de la meilleure des manières !

En effet, il a mis le feu au public de l'UBS Arena de New-York, avec un petit clin d’œil à sa performance à l'édition 2000 de l'événement, en arrivant avec plusieurs clones de son alter-égo, perruque sur la tête. Et 24 ans plus tard, Eminem n'a rien perdu de sa superbe pour performer sur scène.

Au final, sa performance a été salué par ses fans et également sur les réseaux sociaux. L'interprète de "Rap God" a été nominé à huit reprises pour cette édition. Au final il en a reçu deux mais pas des moindres car il a été récompensé d'être le "meilleur artiste hip-hop" de l'année.

Une réedition de son album disponible

Une bonne nouvelle ne vient jamais seul ! Ce vendredi 13 septembre, une version Deluxe de son dernier projet vient tout juste de sortir, avec deux nouveaux sons "Like My Shit" et "Kyrie & Luka" avec 2 Chainz et également une nouvelle version du morceau "Fuel".