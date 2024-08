Fianso annonce la fin de sa carrière !

"Laisse-moi partir, tête haute, avec mes coupes et mes médailles ! "

'La place est aux plus jeunes aujourd'hui'

Sofiane, plus connu sous le nom de Fianso, a récemment déclaré qu'il mettait un terme à sa carrière de rappeur !

Depuis la sortie de son dernier album "La Direction", Fianso s'était fait relativement discret sur la scène musicale. Son absence avait suscité des interrogations parmi ses fans, d'autant plus que l'artiste multipliait les projets cinématographiques depuis 2018.

C'est lors d'une session de questions-réponses sur Instagram que le rappeur a levé le voile sur ses intentions : "Je reviens de temps en temps pour le plaisir la mif ! Mais la place est aux plus jeunes aujourd'hui, c'est l'ordre des choses, et c'est très bien comme ça. Laisse-moi partir, tête haute, avec mes coupes et mes médailles ! C'était ça mon rêve."