Nouvelle Ecole : le nom du vainqueur dévoilé

Attention spoilers.

Les nouveaux épisodes de la troisième saison de "Nouvelle Ecole" ont donné le verdict et SCH, SDM et Aya Nakamura ont désigné le vainqueur. Il s'agit du rappeur originaire de Belgique, de Tournai plus précisément, Youssef Swatt's qui n'est pas tout à faire un inconnu par ailleurs. Il a pris le meilleur en finale face à Daddi et Jyeuhair et remporte donc les 100 000 euros promis au vainqueur. Il succède ainsi à Fresh Lapeufra qui a remporté la saison 1 et Yuz Boy, vainqueur de la saison 2. Une décision difficile pour le jury qui a eu du mal à désigner le vainqueur devant le niveau affiché par les trois finalistes.

Leur mission à l'orée de la finale était simple : réussir en seulement quelques jours "un morceau qui peut vraiment breaker " comme leur a expliqué SCH. De son côté, Aya Nakamura expliquait les règles :

"Vous allez partir chacun en studio avec un beatmaker de talent pour créer le titre qui va peut-être changer votre vie !"

Les trois rappeurs ne sont pas faits priés. En collaboration avec 2K qui a travaillé avec Damso à Ninho, Kaaris, Niska et SCH, Dadi est revenu avec le titre "Bah ouais". Youssef Swatt's a fait équipe avec Voluptyk, artisan de morceaux pour Jul, SCH ou Soolking et a sorti "Générique de fin". Enfin, Jyeuhair a réussi "Misaotra" avec Tarik Azzouz dont on connaît le travail avec DJ Khaled ou Rick Ross.

Trois belles propositions qui a mis le jury en difficulté comme l'a reconnu SCH.

"On a une belle finale ! On a trois univers bien définis, bien différents. C'est trop représentatif de la globalité du rap aujourd'hui."

Jyeuhair a été le premier éliminé de la finale. La décision s'est donc prise entre Youssef Swatt's avec son titre touchant et intense loin des codes actuels et Dadi dont le titre est calibré pour atteindre des sommets de streaming, parfaitement calibré et intégré dans son époque. Après d'intenses tractations, c'est finalement Youssef Swatt's qui a été déclaré vainqueur et qui est reparti avec les 100 000 euros promis au vainqueur, de quoi donner un sacré coup d'accélérateur à sa carrière !