Piche : nouvelle icône du Rap queer

C’est avec sa participation à la saison 2 de « Drag Race France », que Piche se fait un nom. Ainsi, le 17 mai dernier , l’artiste drag a sorti son 1er EP 'Festin'. Un moyen pour elle d’aboutir à un travail de plusieurs années !

Un premier single réussi !

Forte du succès de son premier single, Confess, qui a dépassé le million et demi de streams, l’artiste française d’origine algérienne et gitane a conçu ce projet musical avec son frère jumeau, Morgan. Le résultat est à l’image de la queen barbue : atypique et surprenant. Les morceaux, majoritairement rap, offrent une diversité qui permet à un public LGBT friendly (mais pas que !) de s’y retrouver. Le projet musical de Piche est de longue date. En participant à l’émission Drag Race, elle avait déjà l’intention de sortir un EP par la suite. L’émission a alors été l’occasion pour elle de mettre un coup de projecteur sur son projet.

'Festin' : son prermier EP

Par ailleurs, son EP 'Festin' est l’objet d’un projet familial, en collaboration avec son frère Morgan, avec lequel il entretient une bonne relation. Les deux jumeaux sont fondamentalement différents, l’un est LGBT, l’autre ne l’est pas spécialement. Les parcours de vie sont différents mais cela amène un bon mélange dans le processus artistique, comme le rap, qui n’est une passion commune de premier abord, mais celle de son frère. À part Diam’s ou Kenny Arkana, la jeune artiste drag n’avait pas la sensation d’être légitime à en faire. Une légitimité emprunte de représentation sans doute. Au final, c’est par le drag, et à l’aide de son frère que Piche s’en est rapproché. Elle évoque la même chose vis-à-vis de sa culture gitane.

Nouvelle icone du Rap

N’ayant pas la prétention de vouloir révolutionner le rap, Piche ne veut pas poser une supposée différence entre un rap queer d’un côté et un rap dit « traditionnel » de l’autre. La différence se porterait davantage sur la représentation, entre les paroles et les images se voulant inclusives. La chanson Oh ma Piche, en est un parfait exemple, le ton est festif, amusant et très approprié pour les clubs ou les boites de nuit. Les paroles “Casse, casse le genre, maintenant c’est pas l’orientation qui fait la sexualité”, se veut parfaitement inclusif et multi-représentatif.

Un message inclusif

En soit, le message de cet EP se veut léger et positif tout en gardant un sous-ton assez profond des morceaux, permettant ainsi un certain équilibre entre sons festifs, l’egotrip de rap, les punchlines inclusives et chansons à texte. De tout ce travail, le morceau Respire se distingue de toutes les autres. Arborant des thématiques comme le suicide, par exemple, le sujet a permis a elle et son frère de discuter sur le sujet (chose pas forcément habituelle). Il est en grande partie l’auteur de la chanson. Cela a permis de mettre des mots sur certains non-dits

Avec la sortie de son 1er EP 'Festin', Piche se positionne comme une nouvelle icône du rap français, apportant une perspective unique et inclusive à la scène musicale. Portant un message léger et positif tout en abordant des thématiques profondes, cet EP offre une expérience musicale rafraîchissante et inclusive, capable de toucher un large public.

