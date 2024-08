Le Rap Féminin : Les Femmes qui font bouger la scène Rap francophone !

Le rap féminin a encore de belles heures devant lui avec ces artistes qui font bouger la scène rap

Ces 5 rappeuses francophones font bouger la scène rap par leur talent et inspirent sans aucun doute toute une génération de fans.

Le Juiice

Avec son flow tranchant et ses punchlines acérées, Le Juiice s'impose comme l'une des rappeuses les plus prolifique de sa génération. Elle n'hésite pas à aborder des sujets tabous et bouscule les codes du genre, n'en deplaise à certains.

Chilla

Dans un style plus doux, Chilla se démarque par son style original, mêlant streetwear et casual chic. Sa voix douce et ses textes introspectifs dépeignent les réalités de la vie quotidienne avec poésie.

Leys

En pleine ascension, elle se démarque par ses textes introspectifs, la qualité de sa plume et son flow assuré. Son premier EP, sorti en 2023 , a été bien accueilli par le public et la critique. Véritable artiste en constante évolution, la jeune rappeuse est sans doute l'un des talents les plus prommeteurs de sa génération.

Shay

Shay est une artiste complète, dotée d'une voix puissante, d'une plume affûtée et d'une présence scénique captivante. Elle n'hésite pas à aborder des sujets sensibles dans ses textes, s'imposant comme une voix forte et inspirante pour la nouvelle génération. Elle est sans doute la rappeuse francophone la plus suivie !

Meryl

Véritable toplineuse, Meryl possède un flow percutant et une voix mélodieuse qui donne vie à ses textes. Elle ne se contente pas de rapper, elle raconte des histoires. Ses textes, souvent empreints de poésie et d'engagement, abordent des sujets tels que les relations humaines, ses aspirations personnelles et la culture martiniquaise.

Ces 5 rappeuses francophones illustrent brillamment la diversité dans le rap, laissant une empreinte indélébile sur la scène musicale contemporaine.

