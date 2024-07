Eminem sort "Tobey" et annonce la date de "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)"

Le retour d'Eminem se précise un peu plus chaque jour. Coup sur coup, il vient de balancer un nouvel extrait de son prochain album, "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)" avec le titre "Tobey" en featuring avec Babytron et Big Sean, mais il a aussi publié une vidéo teaser de son opus sous forme d'une bande-annonce de film gore... Surtout, le rappeur de Detroit a précisé que son si attendu opus sortirait le 12 juillet prochain. On n'a donc plus que quelques jours à attendre.

Dans cette vidéo, Em' nous emmène à l'hôpital fictif de Pompsomp Hills où une femme donne naissance à un bébé démon avec des cornes (vraisemblablement Marshall Mathers lui-même).

Dans le même temps ou presque, Eminem a aussi publié son nouveau single, issu de ce fameux album, "Tobey" où il rappe en compagnie d'autres artistes issus de Detroit, Babytron et Big Sean.

Dans ce morceau, Slim Shady (puisqu'il n'est pas encore mort), prend position dans le débat sur le GOAT du rap US et affirme sa domination tout en s'adressant à ceux qui le remettent en question.

“Ain’t feelin’ your top five favorite rappers/ So I know they ’bout to be pissed at me/ But this, to me, is a mystery/ How rappers I’ve already ripped could be/ Higher up on a list than me/ Yet here I sit on your list though at five (Hm), which still was fine/ But just know inside, to me, that shit’s hilarious"

"Je ne suis pas d’accord avec votre Top 5 des rappeurs, pour moi, c'est un mystère. Je sais que je vais vous énerver mais comment les rappeurs que j'ai déjà déchirés pourraient-ils figurer plus haut que moi sur la liste ? Je suis dans les tops 5, c'est déjà pas mal, mais sachez que vos classements me font rire".