Kanye West est “le meilleur artiste de sa génération” selon Ty Dolla $ign

Kanye West et Ty Dolla $ign ne sont pas pressés de sortir "Vultures 2".

Il est dans doute le seul à ne pas le critiquer...

Peut-on critiquer un artiste avec qui on vient de travailler des mois et avec qui on sort des albums communs ? Cela paraît difficile. Alors, quand Ty Dolla $ign prend la parole pour parler de Kanye West, c'est pour l'encenser, pour louer son génie, oubliant les casseroles qui lui collent au train...

Dans une interview pour Billboard, Ty Dolla a fait l'éloge de Ye, parlant de lui comme de "l'une des meilleures personnes que j'ai jamais rencontrées".

"C'est le meilleur artiste de cette génération, à part moi, et je m'en fous de ce dont les gens parlent. Je le connais. C'est l'une des meilleures personnes que j'ai jamais rencontrées."

Le chanteur n'est pas gêné par la possibilité que Ye dise ou fasse quelque chose de controversé dans les semaines précédant la sortie de leur album collaboratif "Vultures 1" parce qu'il pense que la musique qu'ils avaient créée était sans pareil.

"D'après mon analyse et la façon dont ça se passe avec lui, il va aller jusqu'au sommet. Et quelque chose peut arriver s'il dit quelque chose que les gens vont trouver offensant mais les gens reviendront immédiatement parce la musique est incomparable."

Quant à la date de sortie de "Vultures 2", Ty Dolla $ign s'est contenté de dire que le projet était "presque terminé et pourrait sortir d'un jour à l'autre".

Ensemble, les deux artistes avaient décroché un n°1 au Billboard Hot 100 avec "Carnival", une première pour `Kanye West depuis 13 ans. Ils espèrent sans doute faire aussi bien...