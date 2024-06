Validé : Hatik déçu par l’histoire d’Apash

"J’étais déjà en train de me projeter", avoue-t-il.

Alors que Canal + a officialisé l’arrivée prochaine de la saison 3 de "Validé", Hatik s’est récemment exprimé sur son rôle. Le rappeur a incarné Apash seulement durant la première saison, ce qui n’a pas manqué de le décevoir.

Attention, spoilers. En pleine pandémie de Coronavirus et alors que le monde entier est confiné, Franck Gastambide dévoile "Validé", une série autour du rap français diffusée sur Canal +. Dans la saison 1, on découvre Hatik dans le rôle d’Apash, jeune rappeur qui a la dalle et qui connaît un succès grandissant. Mais dans le dernier épisode, la mort soudaine d’Apash a choqué les spectateurs. Invité dans le dernier épisode de "Tu réponds ou t’appelles" de la vidéaste Yeux Ébènes, Hatik s’est justement confié à ce sujet. Il estime que c’est "logique" qu’il n’apparait pas dans la saison 2 de la série, car son personnage "est mort" mais poursuit : "Par contre, si tu veux savoir si j'ai été déçu de ne pas être dans la saison 2 parce que j'ai été tué. Oui, j'ai été déçu".

"Pour moi, ce n'était pas justifié de tuer mon personnage, poursuit Hatik. Je sais que ça a été choisi, ça a été choisi parce que ça a été compliqué de faire mieux que ce qui avait déjà été fait avec un même personnage". Il déclare alors : "La saison 1 a été tellement haut que si tu arrives en saison 2 et que tu fais moins bien, tout le monde va prendre pour son grade. Alors que si tu fais une saison 2 avec un autre personnage principal, tu peux comparer les deux". Nostalgique, il évoque une "première expérience" qui lui a permis de se faire "des potes de ouf". "J’étais déjà en train de me projeter", avoue Hatik, qui a vite su rebondir. Le rappeur est à l’affiche d’une nouvelle série, cette fois-ci diffusée sur Netflix : "Anthracite".