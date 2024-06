Booba se moque du transfert de Kylian Mbappé au Real de Madrid

Kopp en a toujours après Kyky...

Venant de Bondy dans le 93, avec des origines camerounaises et algériennes, Kylian Mbappe avait tout pour devenir le nouveau chouchou du rap français. L'histoire avait d'ailleurs bien commencé, avec le morceau "Kyll" de Booba et Médine, un bel hommage au footballeur. Mais depuis les choses se sont gâtées et B2O ne semble pas apprécier le fait que Mbappe ne lui donne pas l'heure. Alors que le jeune prodige vient d'officialiser sa signature au Real Madrid, Kopp a allumé le footballeur.

Booba a profité d'un post de l'influenceur Baloo pour déverser sa rage sur la star du football français. Dans son tweet, Baloo affirmait que Mbappe marchait sur le toit du monde, ce à quoi le Duc a répondu "Y marche pas sur la LdC en tout cas", faisant référence à son absence de trophée dans cette compétition. Un internaute lui a alors répondu : "Il pourrait t'acheter s'il en avait envie". Nouvelle réplique violente du Duc : "Qu'il achète un ballon d'or ça lui sera plus utile", encore un domaine dans lequel Mbappe n'est pas décoré.

y marche pas sur la ldc en tous cas 😂 — Booba (@booba) June 3, 2024

On rappelle que l'embrouille entre Mbappe et Booba date de plusieurs années, ce dernier reprochant au sportif son "manque de prises de positions" et son côté lisse, ainsi que son incapacité à faire gagner la LdC au PSG. Assez ironique, quand on sait que lui même pratique l'engagement politique à géométrie variable, que ce soit pour la Palestine ou pour combattre les influenceurs avec qui il était pote auparavant... Mbappe, quant à lui, n'a jusqu'ici kjamais répondu aux provocations du Duc.