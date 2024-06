Eminem : les incroyables chiffres de "Houdini"

Eminem créé toujours l'événement à chaque sortie.

Qu'on l'aime ou non, on est obligé d'admettre qu'Eminem fait partie des meilleurs rappeurs ayant foulé cette terre. En plus d'avoir une plume complètement folle, son flow est quasi inimitable. Mais quand on a ce statut, forcément, chacune de nos sorties est scrutée à la loupe par le public. Et ça tombe bien, le Slim Shady vient justement de sortir un nouveau titre il y a quelques jours, "Houdini", avec lequel il semble enterrer son "lui" du passé. Le succès est-il toujours au rendez-vous ?

Apparemment oui ! En tout cas, si on en juge par les chiffres de streaming de son single sur les différentes plateformes, des chiffres tout simplement affolants. Eminem est notamment premier dans le top single monde sur Apple Music, mais également sur Spotify. Il est également numéro 1 des tendances YouTube. Un statut qui ne risque pas de changer au vu du nombre d'écoutes complètement fou : 30 millions de streams en 5 jours toutes plateformes confondues. Le clip de "Houdini", lui, a déjà été vu 40 millions de fois en 5 jours.

🚨 Le nouveau morceau "HOUDINI" d’EMINEM est actuellement entrain d’exploser !!



• N°1 sur Apple Music Monde

• N°1 des tendances YouTube

• N°1 sur Spotify Monde



• 30M de streams en 5 jours

• 40M de vues en 5 jours



LÉGENDE DU RAP 🤴🏽 pic.twitter.com/xbnICcQ1Th — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) June 4, 2024

Des chiffres assez inhabituels, surtout cette année en 2024 alors que les têtes d'affiche ont toutes été décevantes (à part Kendrick et Drake). Malheureusement pour Eminem, son succès dans les chiffres est rarement synonyme de succès critique ces dernières années. L'avenir dira si la théorie se vérifie!