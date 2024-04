Gucci Mane s'attaque à P.Diddy dans un diss track

Décidément, c'est un peu la foire aux diss tracks en ce moment.

Ça n'est désormais plus un secret pour personne, P.Diddy est dans la sauce à cause de ses pratiques sexuelles un peu trop bizarres. Accusé d'avoir participé à de la traite d'êtres humains, mais d'avoir eu des relations avec des personnes mineures, le boss de Bad Boy Records est la cible de toutes les moqueries dans le rap game depuis plusieurs mois. 50 Cent, notamment, n'arrête pas de trouver des nouvelles manières de troller Diddy. Pour Gucci Mane, qui vient de décider de s'inviter dans l'histoire, c'est carrément un diss track entier qu'il a sorti pour troller P.Diddy.

Le morceau s'appelle "TakeDat (No Diddy)", en référence au gimmick inventé par 50 Cent pour remplacr "No Homo", après les révélations sur les préférences sexuelles du boss de Bad Boy Records. Un diss track sorti en même temps que le clip qui l'accompagne, qui est là aussi entièrement dirigé vers Diddy. Gucci Mane y revisite les plus grands classiques du catalogue "Bad Boy Records" comme "Big Poppa" ou "Hypnotize", tout en allumant fort Diddy.

Le boss de Bad Boy Records est décidément dans une belle sauce, tout le rap game se moque de lui. Il faut dire qu'en plus de sa vie sexuelle apparemment un peu trop débridée, P.Diddy est également accusé d'avoir eu un rôle dans la mort de Tupac depuis des années et ça, le game n'est pas près de le pardonner. Le diss track de Gucci Mane a d'ailleurs été co-produit par 50 Cent, qui ne lâche décidément jamais l'affaire et a d'ailleurs profité de l'occasion pour encore taquiner son ennemi sur Instagram. Ce qui est sûr c'est qu'ici en France, on ignorait que Gucci et Diddy ne s'entendaient pas à ce point