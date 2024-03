DJ Mehdi honoré dans une série documentaire

Elle sera en compétition au Festival de Cannes Séries.

Le DJ, producteur et compositeur DJ Mehdi aura le droit à une série-documentaire au Festival de Cannes Séries qui s’intitulera "DJ Mehdi: Made In France". Elle sera en compétition internationale du 5 au 10 avril prochain dans la catégorie "Séries Docs". Ce projet sera composé de 6 épisodes de 40 minutes et sera dirigé par le réalisateur Thibaut de Longevill. Elle sera diffusé sur Arte à la rentrée prochaine.

🎥 Compétition Séries Documentaires - DJ MEHDI : MADE IN FRANCE

🍿Projection gratuite mardi 9 avril à l’Espace Miramar



Témoin et faiseur de son époque, DJ MEHDI a marqué toutes les personnes qu'il a croisées, du milieu du rap à la scène électro. Mêlant images d'archives à des…



Le défunt producteur tunisien a su créer son style et sa patte musicale avec des instrumentales novatrices et talentueuses, et a pu collaborer avec le gratin du rap français à l’époque comme MC Solaar, Booba, Rohff, Mafia K’1 Fry, 113, NTM... contribuant ainsi à façonner le paysage musical du rap français.



Il a également réussi à populariser des genres tels que l'électro, en devenant l'un des ambassadeurs de la fameuse "French Touch" avec Busy P, Cassius, ou encore les Daft Punk. Un talent parti trop tôt...