Drake répond au clash de Yasiin Bey

L'année vient à peine de commencer et pourtant, les clashs fusent déjà. Alors que Yasiin Bey anciennement Mos Def donnait son avis sur la musique de Drake, le rappeur canadien a tenu lui aussi à exprimer son opinion. Alors que NLE Choppa le défendait récemment dans les commentaires d'une publication Instagram, le principal intéressé a choisi de prendre la parole en story.

Sur les réseaux sociaux, Drake partage alors un extrait d'interview de Method Man, où le membre du Wu-Tang Clan évoque les différents aspects de la culture hip-hop. Une belle façon de répondre à l'artiste de New York. "Le Hip-Hop est une culture. C'est un mode de vie, dit-il. La façon dont vous vous habillez, la façon dont vous parlez, la façon dont vous marche. Breakdance, rimes, spectacle sur scène". Il accompagne cette story par un message adressée directement à Yasiin Bey, évoquant "Umi Says", un titre extrait de premier album sorti en 1999 : "Black On Both Sides". "Qu'est-ce qu'Umi dit encore ? Laissez-moi faire briller ma lumière roi, ne changez-pas maintenant."

Une réponse qui sera assez certainement assez parlante pour Yasiin Bey. Le clash a commencé alors qu'il était l'invité du podcast "The Cutting Room Floor". Durant l'interview, il s'est confié sur son ressenti à propos de Drake en tant qu'artiste. Et il n'a pas mâché ses mots. "Drake, c'est de la pop pour moi, avoue-t-il. Dans le sens où, si j'étais à Target à Houston et que j'entendais une chanson de Drake, j'ai l'impression qu'une grande partie de sa musique est compatible avec le shopping."