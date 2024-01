PLK : découvrez le tracklisting de "Chambre 140 1ere partie"

Ça sort ce vendredi 19 janvier.

PLK nous emmène une première fois dans la "Chambre 140", son nouveau projet. Il vient en effet de dévoiler le tracklisting de la première partie de cette mixtape qui va se décomposer en trois parties distinctes et dont la sortie est attendu ce vendredi 19 janvier. Il y aura notamment des featurings avec Gazo et TIF. Dans la même vidéo de présentation, il dévoile également la cover de ce projet dont on attend beaucoup.