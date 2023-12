Kalash en feat. avec Rihanna ?

L'artiste martiniquais laisse planer le doute...

Allons-nous bientôt être témoin d'un featuring présent seulement dans nos rêves jusqu'à présent ? Ce week-end, les réseaux sociaux se sont enflammés alors que Kalash répondait aux questions de son public. L'artiste martiniquais a laissé échappé une bombe : un éventuel featuring avec Rihanna.

Sur X (anciennement Twitter), Kalash a proposé à ses abonnés de répondre de lui poser quelques questions et une fan lui a posé la question fatidique : "C'est quand le feat. avec Rihanna pitié ? Le monde a besoin de ça pour aller mieux". Une collaboration entre la superstar martiniquaise et la célèbre chanteuse américaine fait rêver et elle pourrait même réellement exister. "Je pense que ça va arriver", répond l'interprète de "Doliprane". Une réponse qui laisse planer le doute mais qui fait espérer les internautes.

Jpense que ca va arriver — KALASH (@kalash972) December 10, 2023

Ce n'est pas la seule information que Kalash glisse lors de ce "Questions/Réponses" entre lui et ses fans. Il lâche une autre surprise en évoquant une autre collaboration, cette fois-ci avec Hamza. "Un feat. zouk avec Hamza par pitié", demande un internaute. "On l'a déjà enregistré en plus", révèle l'artiste.

On l a deja enregistre en plus — KALASH (@kalash972) December 11, 2023

Avec la mode des albums en commun dans le rap français, Kalash a alors dévoilé une nouvelle collaboration secrète : l'existence d'un projet commun inachevé entre lui et Damso. "On en a fait un en 2018 mais on ne l’a pas fini, avoue l'artiste. Mais il est violent". Il termine en évoquant son envie de réaliser un potentiel album commun avec Jul.