Rsko se confie sur ses liens avec Tiakola

"Il y a une vraie alchimie, c’est mon gars"

Début novembre, Rsko dévoilait son deuxième album : "Memory". Un nouveau projet pour le rappeur du 94 qui réalise un énorme démarrage à sa sortie. Seulement 24 heures après sa publication, il cumulait déjà plus de 1,19 million de streams sur Spotify France. Une belle prouesse pour Rsko et ses 17 nouveaux titres dont des collaborations avec SDM, Niska, Highlyy et iDS. En pleine promotion, il s’est confié sur sa relation avec Tiakola pour Views.

"C’est fluide ! Il y a une vraie alchimie, c’est mon gars, avoue l’interprète de "Ça va". Il poursuit : "Ça va vraiment au-delà de la musique. On s’appelle pour tout et n’importe quoi. On se donne des conseils, je peux l’aider comme il peut m’aider dans la vie ou en studio. D’ailleurs on est souvent dans les sessions studio l’un de l’autre, on se donne des conseils mutuellement". Des propos qui ont tout l’air de décrire une belle amitié. Concernant la musique, Rsko est toujours aussi bienveillant à l’égard de son collègue. "Tiako il a la vision, il voit toujours le truc en plus. Et quand tu bosses sur un son, il va te dire : ‘Ça je le vois bien comme ça’ et tu te rends compte que c’est exactement ce qu’il manquait à ton morceau pour passer le step au-dessus". Rsko conclut : "Par exemple, dans ‘Ça va’ il y a une partie très Jersey, c’est une idée de Tiako et ça fonctionne super bien."

En solo comme en duo, Rsko et Tiakola semblent faire la paire. La preuve en musique avec leur hit "Gasolina" sorti sur l'album du rappeur de Bondy, ou encore "Bosseur", "Palavé" et plus récemment "God Bless" aux côtés de Leto.